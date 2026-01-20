Общо 98 400 евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград. Това е записано в докладна на кмета на града Христо Грудев, която ще разгледа Общинският съвет на свое заседание на 28 януари. Документът е публикуван на сайта на общинската администрация.

Средствата трябва да бъдат осигурени от бюджета на Общината, а след това кметът да предприеме действия по възстановяването им от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Пети ден без вода в Асеновград: Частично бедствено положение заради тежка авария

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК – Пловдив. Проектът, който предстои да бъде изпълнен в кв. "Баделема 2", вече е изготвен от водното дружество и е предоставен на Общината. Администрацията ще извърши за нейна сметка изкопните действия, оформяне на т. нар. легло, свързването на тръбите и прехвърлянето на водоснабдяването през новия водопровод.

Обявиха частично бедствено положение в Асеновград заради спукан водопровод

Заради честите аварии на водопровода и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение. Част от етернитовият водопровод е под жилищна сграда, заради което общинското ръководство заяви, че ще сезира прокуратурата.

Редактор: Ивета Костадинова