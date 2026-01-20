Вчерашното изявление на Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната платформа, с която той би се явил на изборите. Затова е трудно да направим коментар. Това каза Деница Сачева от ГЕРБ-СДС в кулоарите на парламента.

„Виждаме, че от инкубатора на политически партии има заявка за нов политически субект и очакваме да разберем какво ще бъде предложено. Времето на моралните монолози приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма и екип, както и всичко, което е свързано с реалната политика и управление. Там се доказва кой може и кой не може да работи за България”, заяви още тя.

Сачева обясни, че от ГЕРБ искат да се концентрират върху важното за партията, а именно - капитализирането на членството на страната в еврозоната. „Защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика”, категорична беше Сачева.

По повод думите на Радев за „нов обществен договор” тя каза, че е важно президентът да обясни какви са неговите планове по отношение на управлението – дали ще се запази парламентарната демокрация, или ще се премине към президентска република.

Сачева отбеляза, че трябва да се види и какъв ще бъде екипът на Радев, защото това е „най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката му”.

Депутатът обясни още, че предизборната кампания на ГЕРБ ще е градивна и концертирана върху трите приоритетни за формацията стъбла – икономика, иновации и инвестиции.

„Разчитаме на реална политика, която се води от реални политици. Що се отнася до Радев, ГЕРБ няма да се бори с него и политическия му субект, а ще го остави той самият да се бори с реалността”, завърши тя.

Редактор: Цветина Петрова