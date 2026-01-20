Централната избирателна комисия заличи четири партии от коалиция „БСП - Обединена левица”. В състава ѝ вече няма да фигурират Движение за радикална промяна „Българската пролет“, „Движение 21“, „Изправи се България“ и „Политическо движение социалдемократи“.

От ЦИК уточняват , че е постъпило заявление за промени в състава на коалицията поради искане на формациите да преустановят участието си в „БСП-Обединена левица”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

