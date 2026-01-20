След като всичко около предаването на щафетата на „Дондуков” 2 приключи, първа задача за Илияна Йотова ще бъде започването на консултации за назначаване на нов служебен премиер от така наречената домова книга. След като се намери кандидат за министър-председател, следва указ за назначаване на служебното правителство, което ще работи до два месеца, за да подготви предсрочни парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. При тази процедура ще видим Илияна Йотова в ролята на президент.

Илияна Йотова - от телевизионния екран до "Дондуков" 2

За първи път в ролята на върховен главнокомандващ, на когото козируват въоръжените сили, тя ще влезе при честванията на Васил Левски и официалните тържества по случай 3 март.

Да припомним коя е Илияна Йотова. Публичният ѝ образ започва в ролята на журналист. Следва партийна кариера на „Позитано 20” в редиците на БСП. Там е до 2016 година. Става депутат, след това и евродепутат. През последните 9 години е вицепрезидент на България.

Редактор: Калина Петкова