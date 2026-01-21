Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Габрово се събира днес, за да реши дали да бъдат предприети противоепидемични мерки.

За други три области в страната има вече обявена в грипна епидемия - това са Варна, Добрич и Бургас, като в Бургас мерките са в сила от утре.

Проф. Ива Христова: Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Освен Габрово, за изминалата седмица сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Благоевград и София-област, което също ги поставя на прага на епидемията.

