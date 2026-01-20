Три области в момента са в грипна епидемия - Варна, Добрич и Бургас. Най-висока е заболеваемостта в област Бургас, като там има значително повишение спрямо предишната седмица. Във Варна се отчита леко понижение - тоест противоепидемичните мерки са дали резултат. В област Добрич се наблюдава леко повишение. Има още седем области в страната са на прага на грипна епидемия. Това заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя подчерта, че със значително повишаване на заболеваемостта са областите Габрово и Ямбол. След тях се нареждат областите Русе, Смолян, Велико Търново и Благоевград. "В същото време за София област няма повишение, но няма и намаление – броят болни се задържа почти на същото ниво", отчете професорът.

Бургас, Силистра, Добрич, Перник, София-област и Смолян са в предепидемична обстановка

По думите ѝ области като Перник вече като че ли са преминали пика на грипа, който беше в последната работна седмица на 2025 година. "Сега там броят на болните трайно намалява. По същия начин има спад и в област Силистра", подчерта директорът на НЦЗПБ.

Средната заболеваемост за страната е 145 на 10 000 души на седмична база. Водещите по брой болни области са с нива между 220 и 250 на 10 000 души. Областите, които са на прага на грипна епидемия, са в диапазона от 170 до 200 на 10 000 души.

Професор Христова отчете, че при децата от 0 до 4 години заболеваемостта е над 500 на 10 000 души. "В пъти по-висока е и при децата от 5 до 14 години – над 400 на 10 000 души", подчерта тя.

И даде съвети как да се предпазим от грипа: "Най-добрата профилактика за децата е поставянето на ваксини. Има два вида ваксини, които са одобрени за тях. Едната е инжекционната, която е и за възрастни – тя е подходяща за деца над 6 месеца. Другата е аерозолна - инхалаторна ваксина за деца над 2 години".

Важно е по думите ѝ по възможност да се избягва събирането с много деца на едно място. "Разбира се, ако детето посещава ясла, това е трудно. Но там е изключително важно да има много строг здравен филтър. Друго важно нещо е да подсилим най-малките - с достатъчно витамини и минерали, както и с пробиотици. Също така трябва да ги предпазим от настинки, защото охлаждането на организма, особено при минусови температури, го прави много по-податливи на вируси и бактерии", обясни професор Христова.

И беше категорична, че е препоръчително да не се самолекуваме при грип, защото рискът от усложнения е значително по-голям. Трябва да потърсим помощ от лекуващия лекар и след това да се изолираме вкъщи, за да не заразяваме други хора. Добре е да се направи повторна консултация след ден-два, за да се прецени ефектът от лечението и дали е необходимо да се включи нещо допълнително, посъветва професор Христова.

Редактор: Станимира Шикова