Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С предложените промени се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като се дава възможност за избор от страна на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

Идеята е частните пенсионни фондове да се разделят на подфондове — на балансиран, на динамичен и на консервативен, като парите ни ще бъдат инвестирани по различен начин спрямо типа подфонд.

Когато говорим за динамичния, там се инвестира във високорискови активи, като акции. Целта е доходността ни да се увеличи максимално.

При балансирания инвестирането е малко по-умерено — тук се инвестира в облигации или държавни ценни книжа. А консервативният е за хора, които са в предпенсионна възраст и искат просто да запазят натрупаните до момента средства.

По този начин премиерът в оставка Росен Желязков поясни, че ще може да се натрупа и допълнителен капитал, който да подпомогне и инвестициите в страната. Но изрази съмнение, че е възможно да няма достатъчно време 51-вото Народно събрание да приеме пенсионната реформа.

Предвижда се и буферен срок от приемането на пенсионната реформа до влизането ѝ в сила, за да може обществото да се информира максимално добре, тъй като до момента наблюденията са, че то не се интересува особено много от средствата си по втория пенсионен стълб.

„Този законопроект е важен, защото дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България, за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура. Това ще доведе до натрупване на средства за увеличаване на пенсиите”, каза министър-председателят в оставка.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова отбеляза, че въвеждането на мултифондовия модел е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е и анализ от Икономическия и социалния съвет. Практиките в други европейски държави сочели безспорни ползи от въвеждането на този модел.

„Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица. Има възможност тези фондове да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни проекти. Това наистина е много добра промяна. Ползва се с широка подкрепа от работодателите и синдикатите. Надявам се да бъде приета и от българския парламент”, заяви Петкова.

„Много внимателно трябва да се подхожда, когато говорим за пенсионна реформа”, заяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов. „Когато са правени разчетите за втория стълб преди повече от 20 години, са взети определени виждания. Дали обаче те са изпълнени към момента? Не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия. И затова сега въвеждането на мултифондовете има за цел именно да бъде избегнат този проблем”, каза министърът.

Той подчерта, че се въздържа от крайности и по определени точки, които се предлагат.

„Смятам, че наистина трябва всичко да бъде изчислено, да не стане така, че нещо, което си е мислено за добро преди 25 години, в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават колкото е възможно по-високи пенсии и да са сигурни в пенсионната система”, заяви Гуцанов.

