Така се съкращава значително пътят от Смолян до гръцките плажове
След 30 години надежди и очаквания, днес беше официално открит граничният пункт „Рудозем- Ксанти”. Така Родопите ще имат най-пряката връзка с Беломорието. Затова ГКПП-то е наричано още "третата врата от Родопите към Бяло море".
Пунктът съкращава пътя от Смолян до гръцките плажове с 20 км. От българската граница трасето води до гръцкото село Димарио. След това се влиза в Меливия, а после се продължава към Ксанти.
Нов транспортен коридор ще свърже Егейско и Черно море
Ще може да се преминава през три коридора. Към момента през трансграничното трасе ще се пропускат само леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. На пункта ще има полицаи, които ще наблюдават коридорите и ще спират автомобили при съмнения за нередности.
Очакванията са новата връзка да даде тласък на икономиката, търговията и туризма и да се превърне в реален инструмент срещу демографската криза в региона.
