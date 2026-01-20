След 30 години надежди и очаквания, днес беше официално открит граничният пункт „Рудозем- Ксанти”. Така Родопите ще имат най-пряката връзка с Беломорието. Затова ГКПП-то е наричано още "третата врата от Родопите към Бяло море".

Пунктът съкращава пътя от Смолян до гръцките плажове с 20 км. От българската граница трасето води до гръцкото село Димарио. След това се влиза в Меливия, а после се продължава към Ксанти.

Нов транспортен коридор ще свърже Егейско и Черно море

Ще може да се преминава през три коридора. Към момента през трансграничното трасе ще се пропускат само леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. На пункта ще има полицаи, които ще наблюдават коридорите и ще спират автомобили при съмнения за нередности.

Очакванията са новата връзка да даде тласък на икономиката, търговията и туризма и да се превърне в реален инструмент срещу демографската криза в региона.