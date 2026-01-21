Законопроектът за промените в Изборния кодекс е подготвен още в началото на миналата година от ИТН. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Тошко Йорданов от „Има такъв народ”. Той коментира продължилото 14 часа заседание на Правната комисия, която в нощта срещу сряда гласува промените на второ четене. Депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране, които трябва да се набавят в рамките на един месец.

"Внесохме законопроекта и той мина на първо четене с подкрепа от всички партии. След това влезе в комисии и работни групи и се проведоха разговори с експерти. Един от най-големите проблеми на законотворчеството е да се прави набързо. Но този закон беше правен спокойно, с разговори с всички заинтересовани, с експерти и фирми, които имат такива машини. Процесът вървеше нормално и законът щеше да бъде приет преди Нова година, ако не беше истерията на площада. Когато ПП-ДБ организираха протест срещу бюджета, целият законодателен процес спря", категоричен беше той.

По отношение на това откъде ще дойдат парите за сканиращите устройства Йорданов посочи, че "средства се намират и МС носи отговорност за бюджета на изборите". "Машините могат да бъдат закупени или да се вземат под наем. Целта е да се гарантира честността на изборите", заяви депутатът от ИТН.

Той обясни и как работят въпросните машини: "Гражданинът маркира партията и вкарва бюлетината в устройството. Ако е маркирана правилно, тя се сканира и пада в урната. Ако има грешка, бюлетината се унищожава и се дава нова. Няма намеса от секционната комисия".

Според него това ще елиминира проблемите от предишните избори, защото машините премахват човешкия фактор, който в миналото създавал недоверие.

Йорданов коментира и подадената от президента Румен Радев оставка, ккато и въпроса дали ИТН би работила с него в следващ парламент.

"Това, че се появява нова политическа партия, е нормален политически процес. Ако някой се шашка, би трябвало тогава да иска социалните процеси да са статични. И играчите да са винаги едни и същи, без да се появяват нови. Когато стане ясно каква ще е формацията на г-н Радев, тогава ще правим изводи. Говоренето предварително без информация е глупав подход. Никога не сме правили това", каза депутатът.

