Българското национално радио отбелязва 91 години от своето създаване. Институцията, поставена в началото си с указ на цар Борис III през 1935 г., продължава да бъде основен стълб на обществото и в три различни „Българии“. Това заяви генералният директор на медията Милен Митев в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Той подчерта, че въпреки конкуренцията на визуалните медии, радиото намира нови начини да достига до аудиторията си.

Според Митев радиото преоткрива себе си чрез подкастите и новите дигитални формати. „Звукът има своя своеобразен ренесанс. Предимството му е, че човек не трябва да му отделя цялото си внимание – може да слуша, докато прави нещо друго“, обясни той. По думите му това позволява на радиото да остане актуално в забързаното ежедневие.

Генералният директор на БНР е новият председател на Правния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия

► Награди и традиции

По случай празника БНР ще връчи традиционните награди за радиожурналистика „Сирак Скитник“. Отличието носи името на първия директор на радиото – художника и писател. Освен категориите за радиожурналистика, радиопроект и мултимедиен проект, медията възстановява и наградата за професионализъм в ефира, която се дава на колега от други електронни медии. „Важно е общественото радио да работи в партньорство с всички останали медии в страната“, отбеляза Митев.

Той коментира и трудностите, пред които са изправени обществените медии в момента. Генералният директор на БНР посочи, че те изпитват сериозен натиск за оптимизация и трябва да работят с по-малко средства. В същото време търговските медии губят рекламни приходи, които се насочват към интернет платформите. „Това води до все по-трудно финансиране на качествената журналистика, което е голям проблем за демократичното ни общество“, предупреди Митев.

► Журналистиката и изкуственият интелект

Относно навлизането на новите технологии той изрази мнение, че изкуственият интелект не бива да заменя журналиста. Според него в сфери като културата, изкуството и журналистиката човешкият почерк и човешката душа не могат да бъдат репликирани от алгоритъм. „Ако това се случи, аз не бих искал да живея в такъв свят“, сподели той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка