На 22 януари православната църква отбелязва паметта на Св. апостол Тимотей, Преподобномъченик Анастасий Перски, Свети свещеномъченик Петър, епископ Български, и Свети мъченик Сионий Български.

Свети апостол Тимотей е един от първите ученици на апостол Павел и епископ на град Ефес. Роден в Листра, Мала Азия, в семейство на еврейка и езичник, той бил привлечен към християнството от апостол Павел. Тимотей пътувал с него в продължение на години, разпространявайки християнската вяра из Мала Азия, Гърция и Рим.

На 22 януари 97 г., по време на езически празненства в чест на богинята Артемида, Тимотей изобличил идолопоклонниците за техните безсрамни действия и бил убит от разгневената тълпа. Неговите мощи били положени в храма "Св. апостоли", а по-късно пренесени в Италия.

Преподобномъченик Анастасий Перски Преподобномъченик Анастасий е роден в Персия и служил като войник при цар Хорзой II. Възприел християнството по време на походите си в Мала Азия и Палестина, след което приел монашеството в Йерусалим с името Анастасий. През 628 г. той бил убит заради вярата си, заедно със 70 свои сподвижници.

Имен ден празнуват всички с имената Анастас, Анастасия, както и производните им.

