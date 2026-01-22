-
Към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание
След ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни следва те да влязат за окончателно второ гласуване и в пленарната зала. Очакванията са, че това може да се случи още тази седмица, като към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание.
След 14-часово заседание: Правната комисия прие промените в Изборния кодекс на второ четене
Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.Редактор: Ралица Атанасова
