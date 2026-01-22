Промените в Изборния кодекс бяха включени извънредно в дневния ред на депутатите. Предложението за влизането на точката е взето на председателски съвет тази сутрин.

Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи бюлетините устройства. Те не приеха обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

След 14-часово заседание: Правната комисия прие промените в Изборния кодекс на второ четене

Гласуването на точката беше предшествано от декларация на "Продължаваме Промяната-Демократична България" против промените. От "Има такъв народ" също излязоха с декларация, в която обясниха, че точно преди година от ПП-ДБ предложили въвеждане на сканиращите устройства.



Последва предложение текстовете да не се разглеждат, а след него беше направено предложение за проверка на кворума. В залата настана суматоха, а депутатите бяха пуснати в почивка от 10 минути, която продължи повече от час.

Заседанието започна с декларация на ПП-ДБ. В нея от коалицията настояха Изборният кодекс да не се разглежда. „Ако няма никаква спешност за прокарването на Изборния кодекс, защо ще го гласуваме след малко за влизане в дневния ред? БСП декларираха, че ще отложим влизането на оптичните скенери, което е разумна позиция. Въпросът ми към тях е защо обаче след малко ще подкрепят спешното влизане на кодекса за разглеждане в зала. Правите нещата нагло и арогантно. Проблемът е, че не знаете какво правите, а тихичко изпълнявате разпорежданията на Пеевски”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

От ИТН обаче атакуваха и подчертаха, че преди година от ПП-ДБ внесли предложение за въвеждане на сканиращи устройства. „Правителството падна, отиваме на нови избори. Сега същите тези вчера ще ми говорят, че юмрукът на протеста ще се изправи срещу тези, които искат да убият изборите. Днес ги съветвам да събират тонколоните и сцената, за която плащат, и да се прибират вкъщи. Политическото лицемерие взема превес. Гледат ви в очите и ви лъжат”, заяви Станислав Балабанов от ИТН.

Стою Стоев от ПП-ДБ припомни, че законопроектът е внесен преди една година. „Има предложение за отлагателно действие с една година на този законопроект. Когато го внесохме, първите предстоящи избори бяха след две години. След широко обсъждане се казаха всички дефекти на това предложение и изоставихме тази идея”, подчерта той.



От „Възраждане” също се обявиха против разглеждането на текстовете. „Нищо добро няма да излезе и сега от принуждаването на ЦИК да се гласува само и единствено на хартия. За пореден път призовавам - не го правете! До нищо добро няма да доведе”, изтъкна Петър Петров от „Възраждане”.



Последва гласуване, а ремонтът на Кодекса беше приет като точка в дневния ред. От ПП-ДБ обаче настояха за проверка на кворума. „Колеги, мерси, че ми напомняте за времето, но ще изчакаме да влязат народни представители”, заяви председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов. След това той обяви 10-минутна почивка.

Час по-късно залата остана празна. Депутатът от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Явор Божанков си направи шега в пленарната зала на Народното събрание, докато тече почивката заради липсата на кворум. Въпреки че не е председател на Народното събрание, нито заместник-председател на парламента, той седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се викат депутатите.

Снимка: Мариана Торманова, NOVA

Минути преди 12 часа заседанието на парламента беше закрито заради липса на кворум.