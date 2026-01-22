Неадекватно поведение, прескачане на сърцето, главоболие, повръщане, липса на сън - това са само част от въздействията върху мозъка и сърцето при употребата на вейпове и енергийни напитки от подрастващите. Негативните ефекти се усилват от допълнителните вещества, често - наркотични, които се прибавят вътре. Тази тема коментираха психиатърът д-р Веселин Герев и кардиологът Динко Господинов в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Според д-р Веселин Герев това са състояния, които ще зачестяват при младежите. Причината е, че точно в юношеството настъпват психологични промени, като кризата на авторитетите и кризата на приоритетите.

15-годишен е в болница след консумация на пет енергийни напитки и пушене на вейп

Д-р Герев обясни, че тези субстанции водят до стимулация на мозъчната активност и на психиката, която може да се проявява по различни начини. Един от най-често срещаните е агресивно и неадекватно поведение, липса на сън и апетит, като може да се стигне дори до илюзорни състояния и халюцинации.

„Много от учениците, които злоупотребяват с такива субстанции, дори не стигат до подобни реакции, защото организмът им вече е привикнал с тях”, допълни още той.

Забрана с причина: Великобритания спира продажбата на вейпове след тревожни данни

Кардиологът Динко Господинов обясни, че комбинацията между вейп, алкохол и енергийни напитки може да предизвика силно натоварване на сърцето. В краткосрочен план може да се стигне до аритмии, високо кръвно налягане, нервно напрежение, главоболие, повръщане. Той допълни, че концентрацията на най-различни стимулиращи нервната и сърдечносъдовата система вещества е твърде висока за детския организъм.

