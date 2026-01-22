Мъжете отделят между 16 и 26% повече въглеродни емисии от жените. Основните разлики са в консумацията на храна и начините на придвижване. Темата в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS коментира Зорница Спасова, автор в „Климатека” и главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи.

„Значително перо в това отношение е консумацията на месо”, каза климатологът.

„В България е установено, че мъжете консумират ежедневно месо, а жените - 1-2 пъти в седмицата. Мъжете предпочитат червеното месо, което е с повече въглеродни емисии в сравнение с бялото”, отбеляза тя и допълни, че най-тежък въглероден отпечатък имат говеждото и телешкото месо. По нейни думи отпечатъкът от производството на една телешка пържола от 250 гр. се равнява на този от направата на 10-20 тениски.

Тя добави, че колкото по-висок е стандартът на една страна, толкова по-голяма е консумацията на месо. Установено е, че ако мъжете имат по-голяма финансова възможност, консумират повече месо, докато жените се ориентират към вегетарианското меню.

По отношение на транспорта мъжете също отделят повече емисии в сравнение с жените. В световен мащаб те шофират повече. Освен това, предприемат и по-дълги пътувания.

