Захари Карабашлиев спечели приза „Писател на 2025 г.”. Той беше отличен по време на единадесетите годишни награди на Столичната библиотека.

Победителите са определени на база статистиката от електронния каталог на библиотеката. Водещ на церемонията беше писателят и поет Петър Чухов. „Тези награди се смятат за най-важните, защото не се дават от жури, а се дават от читателите на базата на броя на прочетените или поне заети книги”, обясни Чухов.

Захари Карабашлиев получи приза си от философа и писател проф. Цочо Бояджиев.

Най-четен автор на книга е носителят на „Букър" Георги Господинов с неговия роман „Градинарят и смъртта“, предаде БТА.

Наградата за най-четен автор на художествена литература отиде при писателката Виктория Бешлийска.

В категорията за художествена литература бяха отличени Владимир Зарев, Георги Бърдаров и Радослав Бимбалов. Васил Попов получи приза в категорията „Най-четен автор на фентъзи“.

В категория „Научна и научнопопулярна литература” призът отиде при историка и преподавател д-р Александър Стоянов за книгата му „Българите между две катастрофи (1296-1944 г.)” Той отправи апел към публиката: „Четете българска история, мислете за българска история и не оставяйте миналото да е по-хубаво от бъдещето, защото не би трябвало”.

Снимка: БТА

Съпътстващи награди в категорията за научно и научнопопулярна литература получиха още Стойчо Керев, Румяна Николова и Николай Генов.

На церемонията Столичната библиотека отличи декана на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева за най-четен поет на миналата година.

В категорията за поезия, като съпътстващи автори, бяха отличени Мирела Иванова и Атанас Капралов.

Най-четените автори на книги за столицата са урбанистът Здравко Петров и Виктор Топалов.

Снимка: БТА

За най-четен автор на детска литература Столичната библиотека отличи Александра Георгиева. В категорията за детска литература бяха отличени като подгласници Радостина Николова и Цвета Брестничка.

Тенденциите относно заетите книги през изминалата година отново са положителни, като учреждението бележи увеличение на читателите с 25 000. От библиотеката съобщават, че 60% от тях са млади хора. Заетите от софиянци книги за дома са близо 800 000, а годишно посещенията на библиотеката и нейните инициативи са около 490 000.

Редактор: Ина Григорова