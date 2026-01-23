В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща със световноизвестната ни сноубордистка Сани Жекова.

Двете говорят за края на професионалната ѝ спортна кариера и за новата посока, по която е поела - на трансформация и промяна. Къде се срещат спортът, психологията и семейството? Кое носи щастие и смисъл в ежедневието ѝ, за какво се чувства истински благодрна и какъв е ключът към успеха?

На тези и още въпроси отговаря нашата сноубордистка. На финала Сани Жекова показва какво означава да запазиш истински вътрешен и външен баланс.

Целия разговор гледайте във видеото.