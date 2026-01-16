Защо една люлка му навява хубав спомен от детството

Днес в рубриката „Предизвиквам те..." днес Деси Жаблянова ни среща с актьора Китодар Тодоров. Говорят си за доверието, за границите и за любимите негативни персонажи на сцената.

А на финала -  защо люлката му навява хубав спомен от детството и вдъхновение за сценарий?

Повече гледайте във видеото.

„Предизвиквам те”: Къци Вапцаров - от "Колелото на късмета" до кръговрата на живота

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking