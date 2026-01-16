Днес в рубриката „Предизвиквам те..." днес Деси Жаблянова ни среща с актьора Китодар Тодоров. Говорят си за доверието, за границите и за любимите негативни персонажи на сцената.

А на финала - защо люлката му навява хубав спомен от детството и вдъхновение за сценарий?

Повече гледайте във видеото.