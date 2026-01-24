-
Има ли риск от нови конфликти и каква е реалната готовност на НАТО?
Нападения, дронове, териториални претенции – Европа е изправена пред изпитания, непознати от десетилетия. Има ли риск от нови конфликти и каква е реалната готовност на НАТО за сблъсъци? „Темата на NOVA” търси отговорите тази събота.
Иван Кънчев се включва в бойно учение на Алианса в Средиземно море заедно с български военни. И получава специален достъп до едни от най-високотехнологичните машини на НАТО, които участват в симулациите на военни действия. А чрез триизмерни визуализации, разработени от екипа на NOVA, зрителите ще могат да видят отблизо последно поколение изтребители и бойни кораби.
Пред камерата на NOVA застава главнокомандващият силите на НАТО В Европа – генерал Алексъс Гринкевич. Къде е мястото на България в силите на Алианса? В ерата на ескалиращи международни конфликти и постоянни хибридни атаки – има ли все още шанс за мир и дипломация?
Гледайте „Война или мир?“ в „Темата на NOVA“ на 24 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.Редактор: Цветина Петрова
