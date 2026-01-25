-
Той подчерта, че на пазара на труда има недостиг
Еврото е голяма крачна напред, бизнесът влезе в еврозоната много преди официалната дата, така че няма никакъв стрес. Това каза зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев в студиото на „Събуди се”.
По негови думи не може да се смята, че ако се увеличат инвестициите и се отворят повече работни места, ще се повиши стандартът на живот. Причината – в България токът е по-скъп, купува се литий от Китай и други. Според него точно заради високите цени на електроенергията страната ни не може да бъде конкурентноспособна.
След еврото: Как да защитим бизнеса си в периода на икономическа трансформация
Дачев също така подчерта, че Европа лека-полека се индустриализира.
По негови думи почти 1 милион души в трудоспособна възраст не искат да работят. Около 250 000 хиляди души липсват на пазара на труда, допълни той. Като подчерта, че осигуряването на работна ръка е трудно. По негови думи се издават малко разрешения за работа - за миналата година са около 13 хиляди.
Избори и нови политически играчи
Дачев коментира, че всеки бизнес се надява на по-добро управление, затова „винаги даваме кредит на доверие на всеки нов” политически проект.
Той не пожела да коментира повече политическите спорове, определяйки ги като „елементарни и примитивни”.
Дачев каза, че се старае да е еднакво отдалечен от политиците, „защото от тях нищо добро не можеш да очаква”.
Целия разговор гледайте във видеото.
