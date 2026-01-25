По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок, но при условие че е осигурено достатъчно технологично време за подготовка.

Един показателен пример е срокът за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите, който по правило е до 45 дни преди изборния ден. Предизборната кампания пък започва 30 дни преди вота.

Партиите в очакване на ходовете на Йотова за служебния кабинет и изборите

В този контекст една от обсъжданите дати – 29 март – остава напълно възможна, но с всеки изминал ден става все по-трудна за реализиране от организационна гледна точка.

Ако се погледнат следващите възможни недели, 5 април съвпада с Цветница и с ученическата ваканция, а 12 април е Великден – фактори, които допълнително усложняват избора на подходяща дата за провеждане на избори.

Редактор: Румен Лозанов