Родителите му са пострадали
Дете загина при тежък пътен инцидент с камион и лек автомобил, блокирал Прохода на Републиката. Тир се е завъртял и ударил лек автомобил, след което се е опитал да напусне инцидента.
Пострадали са трима души - всички от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е стабилна, а 9-годишното им дете беше в тежко състояние, а впоследствие почина на път за болницата.
Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин. Пътят беше временно затворен.
