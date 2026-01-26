Обвиниха управител на компания по дело на Европейската прокуратура в София за измама със субсидии, финансирани от Европейския социален фонд и националния бюджет. Случаят е приключил със споразумение за признаване на вината, а щетата възлиза на 66 750 евро.

Съдът наложи наказание от 11 месеца "лишаване от свобода", като изпълнението му е отложено с тригодишен изпитателен срок. Освен това осъденият трябва да заплати глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Разследването установило, че управителят на дружеството, заедно със свой съучастник в ролята на ръководител на проект, подал невярна информация до Министерството на труда и социалната политика. Целта била неправомерно да бъдат получени средства по проект за насърчаване на заетостта и професионалната квалификация. През 2021 г. компанията сключила договор с МТСП като управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. Проектът бил насочен към подпомагане на хора, които търсят възможност да започнат работа или да се върнат на пазара на труда.

Проверката на Европейската прокуратура обаче разкрила, че през 2021 и 2022 г. били изготвени фалшиви трудови договори и подправени подписи, с които е създадено привидно изпълнение на заложените дейности. Документите били включени във финансовите и техническите отчети, представени за получаване на окончателното плащане по проекта.

Редактор: Ралица Атанасова