Големият приз беше връчен от президента Илияна Йотова

Тази вечер Българското национално радио раздаде традиционните награди „Сирак Скитник“.  Претендентите за голямото отличие бяха седем. Наградата беше дадена на детския хор на БНР по повод 65-та му годишнина.

Призът беше връчен от президента Илияна Йотова. Това беше нейната първа публична изява след встъпването ѝ в длъжност.

БНР на 90 години: Тържествен концерт за рождения ден на радиото (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева

