Тази вечер Българското национално радио раздаде традиционните награди „Сирак Скитник“. Претендентите за голямото отличие бяха седем. Наградата беше дадена на детския хор на БНР по повод 65-та му годишнина.

Призът беше връчен от президента Илияна Йотова. Това беше нейната първа публична изява след встъпването ѝ в длъжност.

БНР на 90 години: Тържествен концерт за рождения ден на радиото (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева