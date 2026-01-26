Снимка: Стопкадър
Големият приз беше връчен от президента Илияна Йотова
Тази вечер Българското национално радио раздаде традиционните награди „Сирак Скитник“. Претендентите за голямото отличие бяха седем. Наградата беше дадена на детския хор на БНР по повод 65-та му годишнина.
Призът беше връчен от президента Илияна Йотова. Това беше нейната първа публична изява след встъпването ѝ в длъжност.
