На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рок музика - Илия Караянев. Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows.

Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те години на миналия век е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.

През 1984 г. емигрира в Швеция. Следват изяви по кораби в оркестри в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

