Какво следва след разговорите с лицата от списъка в така наречената "домова книга"? По процедура президентът се консултира и с парламентарно представените партии.

След посочването на служебен премиер се назначава и кабинет. Впоследствие се стига и до определянето на датата за предсрочни избори. Според експерти, в следващия - 52-и парламент, е малко вероятно да се намери формация, която да има пълно мнозинство.

"Предстои да видим потенциала, който има Радев, какво числово изражение ще приеме и оттам нататък какъв формат коалиция ще има. Казвам го ясно и го повтарям - коалиция! Защото, ако броим заявките за 121 гласа и ВНС, няма да ни стигне всеки да си вкара депутатите в тоя формат на ниво заявки", каза политологът Любомир Стефанов.

"В момента нещата грубо изглеждат така - 40-20-20. За Радев 40% подкрепа при избори днес, тоест един милион души, и по половин милион за Борисов и ПП-ДБ. Нагласите са да гласуват 2 милиона и половина души, а реално ще гласуват над 3 милиона. Тоест има 1 милион, който не се знае къде ще иде", социологът Андрей Райчев.

Редактор: Цветина Петкова