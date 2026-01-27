Продължава процедурата по консултации за съставяне на служебно правителство. Президентът Илияна Йотова покани на среща следващите, които могат да станат служебен министър-председател според Конституцията.

В сряда (28 януари) на „Дондуков” 2 тя ще разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев в 11 ч., с подуправителя на Централната банка Петър Чобанов в 12 ч., с колегата му Радослав Миленков в 13 ч. и с другия подуправител БНБ - Андрей Гюров в 14:30 часа.

На 29 януари (четвъртък) Йотова ще приеме в Президентството омбудсмана на Република България Велислава Делчева в 13 ч., а час по-късно и заместничката ѝ Мария Филипова.

В петък (30 януари) при президента ще отидат председателят на Сметната палата Димитър Главчев в 11 часа, както и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева, съответно в 12 и 13 часа.

Във вторник Йотова се срещна с председателя на Народното събрание Рая Назарян . Тя отново потвърди позицията си, че не желае да заеме поста служебен премиер. Припомняме, че част от потенциалните кандидати вече отказаха подобно назначение. Такава заявка дадоха и омбудсманът Велислава Делчева, и гуверньорът на БНБ.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.

Редактор: Калина Петкова