Купувате си климатик, екип от специалисти идва да го монтира, а вие го включвате и започвате да охлаждате или затопляте стаята. Звучи просто и лесно и наистина е така, освен ако… нещо не се е объркало. Дали по случайност, по недоглеждане или по незнание, монтажниците на климатици могат да допуснат някои грешки или пропуски, които да попречат на дългосрочната и ефективна аработа на уреда.

Прочетете как да проверите дали монтажът е извършен правилно, още докато техниците са в дома ви.

Стабилен ли е монтажът

И вътрешното, и външното тяло се фиксират на стена и трябва да бъдат наистина здраво закрепени. Не бива да се клатят, да вибрират или да издават необичайни звуци, когато работят или ги разклатите с ръка. Изключително важно е телата да бъдат нивелирани – ако вътрешното тяло е под наклон, това може да доведе до изтичане на конденз в стаята. Ако усетите такъв проблем, поискайте корекция, тъй като това може да увреди медните връзки и да доведе до изтичане на фреон.

Добре ли са изолирани тръбите за фреона

Тръбите за фреона трябва да имат добра топлоизолация – цяла и без прекъсвания по цялата дължина на тръбния път. В противен случай това ще предизвика ненужни топлинни загуби и уредът ще работи по-слабо, а по самите тръби ще се появява конденз, който може да намокри стените. Ще видите това, когато техникът започне да ги изолира.

Има ли течове на хладилен агент

По принцип всички монтажници в края на работата си трябва да измерят дали от системата е налично изтичане на хладилен агент (фреон). Ако той намалее, климатикът ще стане по-малко ефективен, ще започне да използва повече електричество и в крайна сметка компресорът му може да изгори.

Най-важният процес, за който трябва да следите, е вакуумирането на системата със специална вакуум помпа преди пускането на фреона. Това извлича влагата и въздуха от тръбите. Никога не позволявайте климатикът да бъде пуснат, без да е вакуумиран поне 15-20 минути.

Изправна ли е дренажната система

В климатика се кондензира вода, която трябва да изтича навън през дренажна система. Ако нещо ѝ пречи, водата ще се връща в стаята и ще тече от вътрешното тяло по стените или пода.

Проверете дали тръбите за вода отвън са монтирани без прегъвания и дали са напълно чисти.

Безопасни ли са електрическите връзки

Огледайте кабелите и щепселите. Всички електрически връзки трябва да са стабилни и добре затегнати, да няма оголени, прекъснати или прегънати проводници. Рисковете от такова недоглеждане са свързани с повреда на уреда, с късо съединение или дори пожар.

Проверете и връзката между щепсела и контакта. Добре е между тях да няма удължители или разклонители, контактът трябва да е здраво закрепен към стената, а щепселът да влиза стабилно и докрай в него.

Всичко наред ли е при тестовото пускане

И накрая: включете климатика, още докато техниците са на мястото. Нека поработи няколко минути, а вие наблюдавайте работата му заедно с екипа. Ето какво да следите:

· Дали загрява и охлажда според настройките.

· Дали въздухът се разпределя равномерно.

· Дали има необичайни шумове и миризми.

· Дали дистанционното работи.

· Дали включва и изключва според зададената температура.

Монтажникът би трябвало да направи всичко това сам, но ако трябва, припомнете му.

И последен съвет

Ако се случи да забележите някой от тези проблеми в края на монтажа, обърнете внимание на техника и изискайте да бъде коригирано веднага. Не подписвайте приемо-предавателния протокол, докато не се уверите, че всичко е изрядно. Всеки един такъв пропуск е риск за ефективната работа на климатика, за безопасността и за вашия комфорт. Ако се съмнявате в нещо, непременно поискайте да ви обяснят какво и защо е направено по този начин.