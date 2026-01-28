-
Доц. Елка Трайкова и проф. Михаил Неделчев разказа повече за връзките между двата народа
Украйна и България последователно и с постоянство работят за укрепване на приятелството и за задълбочаване на разбирането за общото ни наследство. Доц. д-р Елка Трайкова, дългогодишен директор на Института за литература БАН, и проф. Михаил Неделчев от Нов български университет разказаха за дискусионния клуб „Украинско-български преглед” в ефира на "Социална мрежа".
Трайкова обясни, че през 1918 г. се създават дипломатическите отношения между България и Украйна, а през 1919 година, дипломатическият елит създава специално списание „Украинско-български преглед”. То представлява мост между българската и украинската култура, интелигенция и дипломатически връзки. Последните престават да съществуват, тъй като Украйна е окупирана от СССР.
Откриха дискусионен клуб за културния диалог между България и Украйна
Неделчев представи две големи антологии, които са дело на клуба. Той също така отбеляза, че проектът е подкрепен от учени от много страни. Професорът каза, че България страда за това, което се случва в Украйна.
Целия разговор гледайте във видеото.
