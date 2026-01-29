След четири пъти „не“ и един път „да“ за служебен премиер, консултациите при президента Илияна Йотова продължават. Дотук само Андрей Гюров се съгласи да заеме поста, ако той му бъде предложен.

На „Дондуков” 2 за днес са предвидени две срещи – с омбудсмана Велислава Делчева и с нейният заместик Мария Филипова.

В петък финалните разговори ще са с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева