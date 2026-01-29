Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев коментира в предаването „Твоят ден“ актуалната политическа ситуация, процеса по избор на служебно правителство и възможността за провеждане на честни и прозрачни избори в страната.

По думите му служебният кабинет има две основни функции – да гарантира нормалното функциониране на институциите и да организира честни избори. Йовчев обаче изрази сериозни съмнения дали това е напълно постижимо в настоящата среда. Той критикува конституционното изискване служебният министър-председател да бъде избиран от ограничен списък с длъжностни лица, като подчерта, че заеманата от тях позиция не гарантира нужната подготовка, управленски опит и качества за ръководене на изпълнителната власт.

Според бившия вътрешен министър честността на изборите не зависи единствено от правителството и МВР, а и от изборното законодателство и поведението на политическите партии. Той определи настоящите изборни правила като „пълна каша“, отбелязвайки, че непрекъснатите и хаотични промени създават допълнителни предпоставки за нарушения.

Особено критичен беше към случващото се в секционните избирателни комисии, където, по думите му, често се стига до сериозни злоупотреби. Това, според него, означава, че представители на партии действат срещу интересите на собствените си формации, което говори за дълбока корупция в системата.

Йовчев подчерта, че министърът на вътрешните работи не е всесилен и не може сам да гарантира честността на вота. Ключова роля играят ръководителите и служителите по места, както и способността на министъра да изгради работещ и почтен екип. Според него е изключително важно в обществото да се запази усещането за безпристрастност на МВР, особено по време на избори.

Той посочи, че макар да могат да се предприемат превантивни мерки срещу купуването на гласове, това явление не може да бъде напълно изкоренено, ако част от политическата класа съзнателно търси начини да печели нечестно.

Коментирайки конкретни случаи на съмнения за изборни нарушения, включително този в Пазарджик, Йовчев отбеляза, че често проблемът не е в липсата на подозрения, а на годни доказателства. По думите му дори при наличие на пари и съмнителни обстоятелства, опитен адвокат лесно може да разруши обвинението в съда. Той добави, че по-активни действия от страна на полицията – като привеждане на заподозрени лица за снемане на обяснения, биха затруднили подобни схеми, дори когато не водят веднага до осъдителни присъди.

Редактор: Цветина Петкова