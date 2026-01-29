Действията на политическия терен са доста динамични, а е тепърва ще се засилват. Очертава се изключително ожесточена предизборна кампания както на реалния политически терен, така и във виртуалната среда. Това каза социологът Елена Дариева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Отдавна не сме имали толкова непредвидими избори, при положение, че това са осмите подред за пет години”, смята политологът Димитър Ганев. Той каза, че не може още отсега да се предполага какво ще се случи с електората, за да се направи и прогноза за вота.

Дариева акцентира върху това, че ще бъде любопитно каква част от негласуващите ще отидат този път до урните. Ганев допълни, че през април 2021 година над 3,3 милиона българи са отишли до урните, а на последните три вота - между 2,6 и 2,7 милиона. По негови думи този спад се дължи на няколко причини - хората смятат, че няма за кого да гласуват; има натрупана електорална умора от честото ходене на избори; наблюдава се демотивация, защото избирателите са на мнение, че няма да се състави правителство.

В търсене на служебен премиер: Кой би могъл да проведе честни избори

Генев смята, че има три фактора, които могат да помогнат за по-високата активност на гласоподавателите – по-дългият период между изборите, наличие на политизация в обществото и появата на нов политически субект. Дариева се съгласи, че нова личност в политиката ще мотивира хората да гласуват. Тя допълни, че това ще мобилизира и съществуващите формации по време на кампанията.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова