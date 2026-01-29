Конституцията, която беше направена по време на сглобката, ни докара до абсурдната ситуация да не знаем кой управлява държавата и кой носи отговорност. Президентът казва, че не е той, защото му е дадена „домова книга”. Партиите твърдят, че и те не са, защото служебният премиер се назначава от президента. Оказва се, че министър-председателят е човек, за когото никой не понася партийна и политическа отговорност. И така ние не можем да „накажем” някой на изборите заради това, че те са организирани зле. Това каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че това, което може да се направи, е след вота да бъде премахната „домовата книга”, както и опцията за служебен кабинет. Според него редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да „накажат”.

Консултациите за служебен премиер продължават

Журналистът Владимир Йончев смята, че институцията служебен кабинет трябва да остане, а „домовата книга” да бъде премахната.

Според него Андрей Гюров като служебен премиер е много тежко обвързване на „Продължаваме Промяната” с Румен Радев. „Никой не си прави илюзии, че Илияна Йотова действа независимо от Радев”, каза Йончев. И допълни, че това може да се отрази на резултата на ПП от изборите.

Бившият евродепутат Петър Витанов е на мнение, че трябва да се прецени дали Димитър Главчев или Андрей Гюров биха могли да организират честен вот. По негови думи Главчев вече се е провалил в това по времето, през което беше служебен премиер.

Шкварек е на мнение, че „би било скандално” Главчев да се съгласи да приеме поста, имайки предвид решението на Конституционния съд, „който казва, че той е единственият служебен премиер, организирал доказано нечестни избори”.

Румен Радев: Еврозоната не е цел, а инструмент за по-висок стандарт на живот

Йончев смята, че стилистиката на говорене на Румен Радев, излизайки на политическата сцена, е да казва „колко е трудно”. Журналистът смята, че той няма да се държи като уверен водач, а точно обратното.

Според Витанов надеждите на обществото са насочени към Радев. Той подчерта, че досегашният президент вече говори за проблемите във вътрешната политика – „липсата на справедливост във всички нейни измерения”. По думите на Витанов Радев ще търси подкрепа и от левия, и от десния политически спектър, но акцентът ще бъде върху сътрудничество с партиите, които са били срещу статуквото.

Редактор: Цветина Петрова