След отказ от президентския си мандат година преди изтичането му, Румен Радев се отправя от церемониалната към законодателната власт. Остават обаче въпросите с коя от партиите ще си партнира, какви действия по отношение на бизнеса и инвестициите ще предприеме, лява или дясна политика ще води и каква ще е позицията му по отношение на Европа, САЩ и Русия.

Какво знаем за политика Радев пред "Челюсти" разясниха политологът Слави Василев, който заяви приобщаването си към бъдещия проект на доскорошния държавен глава, и преподавателят в Нов български университет Георги Проданов.

Според Василев Румен Радев е съвършено нов в политиката, защото „да се бориш със статуквото и мафията в костюма на президент е много по-трудно”. Мнението на политолога е, че Радев е съставял служебни правителства, защото партиите не могат да се разберат. „Той придоби значителен опит за реалността на държавата. Затова му забраниха да избира премиер. Конюктурата сега е подходяща за силен изборен резултат. Със сигурност ще стане премиер”, заяви Василев. При наличие на много неизвестни той е оптимист и смята, че успехът му не е плод на емоционална прибързана реакция на симпатизантите, а те осъзнато ще се обърнат към него.

Проданов смята, че от самото начало на служебните кабинети президентът не е успял да добие представа къде е границата между неговата власт и изпълнителната. „Той постави в правителствата си негови съветници, хора от близкото му обкръжение. По Конституция нещата не са така. Всички президенти са изпадали в немилост заради преки намеси в партиите, които са ги излъчили”, каза Проданов и допълни, че Радев ще влезе в реалната политика, където не са достатъчни заявленията, с които той разполага до момента. „Радев не е нов играч. Той е играч, който е загубил представа за реалните измерения на политиката и за собствените си възможности и шансове в нея”, категоричен беше политологът. Според него в последните години виждаме търсене на нов голям играч, който да измести ГЕРБ.

