Заради наводнен пътен участък временно е ограничено движението по пътя Ивайловград – Славеево, в посока Гърция. Това съобщават от Областна администрация - Хасково.

Водачите изчакват на място. Движението се регулира от служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Заради валежите: Пропадна път в Асеновградско

Наводнен е и пътният участък с. Мандрица – с. Меден бук, община Ивайловград, който е обозначен и сигнализиран.

Към момента няма опасност за населените места. Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.

