Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които санирали обект в бургаския комплекс „Меден рудник”.

Снимка: Елена Танева, NOVA

До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ. Възмутени жители на блока днес настояха да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.

Снимка: Елена Танева, NOVA

След като била разбита настилката под санираните панели, котето избягало.

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години. При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи дори обвинение. „То ще си умре там. Кой ще ни плати стената”, казал единият работник, твърдят съседи. Съшият сега ще дава обяснение в полицията.

Коореспондент: Елена Танева

Редактор: Калина Петкова