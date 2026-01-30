В рубриката „Предизвиквам те..." днес Деси Жаблянова ни среща с актьорите Антъни Пенев и Ралица Попова. Двамата актьори за първи път застават заедно на една сцена в премиерния спектакъл на Сатиричния театър „Няма проблем".

Те споделиха за странните ситуации в животаси и в актьорската си професия.

А на финала - Деси Жаблянова провери колко сръчен е с игла, конец и копче в ръка Антъни Пенев.

