-
С указ Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон
-
Спортни новини (30.01.2026 - късна)
-
Аржентина обяви извънредно положение заради пожарите в Патагония
-
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
-
Почина звездата от "Сам вкъщи" Катрин О'Хара
-
Докторът, лекувал първия случай на чикунгуня у нас: Инфекцията не е безобидна
Те говорят за странните ситуации в живота и актьорската професия
В рубриката „Предизвиквам те..." днес Деси Жаблянова ни среща с актьорите Антъни Пенев и Ралица Попова. Двамата актьори за първи път застават заедно на една сцена в премиерния спектакъл на Сатиричния театър „Няма проблем".
Те споделиха за странните ситуации в животаси и в актьорската си професия.
„Предизвиквам те”: Сноубордистката Сани Жекова за пътя на трансформация след спортната кариера
А на финала - Деси Жаблянова провери колко сръчен е с игла, конец и копче в ръка Антъни Пенев.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни