В последния ден на българския лев в цялата страна продължават проверките за спекула и неправомерно повишаване на цените при превалутирането в евро. Само за дни Националната агенция за приходите е получила близо 3000 сигнала от потребители със съмнения за некоректни практики. Значителна част от тях са свързани с автомивки на самообслужване.

По данни на клиенти, на много места услугата е поскъпнала рязко – от един лев директно на едно евро. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство, тъй като според потребители цената почти се е удвоила, без съществена промяна във времетраенето на услугата.

Проверки на НАП за неправомерен ръст на цените в Севлиево

Проверка във Велико Търново показва, че и там след 1 януари измиването на автомобил струва едно евро. Част от клиентите смятат повишението за несправедливо, тъй като времето за измиване е останало почти същото. Други обаче твърдят, че за по-високата цена се предоставя и по-дълго време.

Собственикът на автомивката обяснява, че преминаването към едно евро е било наложено от технически ограничения на системата. По думите му времетраенето на услугата е удвоено – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките времето също е увеличено.

Заради множеството сигнали НАП извършва приоритетни проверки именно в този сектор. От приходната агенция заявяват, че инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекула.

Приходната агенция - с проверки във Велико Търново по сигнали на потребители

Персоналът на проверените автомивки отрича да има нарушения и твърди, че клиенти има както недоволни, така и доволни. Според служителите потокът от автомобили не е намалял и услуги се ползват ежедневно. Въпреки това част от потребителите остават скептични и са категорични, че поскъпването е факт.

Повече гледайте във видеото.