Приходната агенция - с проверки във Велико Търново по сигнали на потребители. Инспекторите влязоха в павилиони за пица на парче след подадена информация за двоен скок на цените след въвеждане на еврото. Ако бъде доказано нарушението, търговецът може да бъде глобен с до 5000 евро за първо нарушение.

Проверки на НАП и КЗП в мебелни магазини

„Екипът проверява вътре и изисква документи. Сравнява дали цената през декември е била такава и дали сега е 2 евро. Санкцията е до 5000 евро за първо нарушение и от 10 000 до 200 000 евро за второ. Сигналите са много - над 2000. Повечето от тях са за хранителни магазини, но има и такива за сферата на услугите”, съобщи говорителят на НАП - В. Търново Боряна Джагарова.

Редактор: Емил Йорданов