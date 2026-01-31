След края на консултациите за служебен премиер равносметката е 5 пъти "ДА" за поста. Съгласието си да оглавят Министерския съвет дадоха - заместник-управителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсмана Мария Филипова и цялото ръководство на Сметната палата, начело с Димитър Главчев, който вече два пъти е бил служебен премиер.

Предстои президентът Илияна Йотова да проведе консултации с парламентарно представените партии и да определи кой застава начело на Министерския съвет, а посоченият за служебен министър-председател - трябва да покаже проект на кабинет и да организира и предсрочен вот.

Пето „да”: Силвия Къдрева прие да стане служебен министър-председател

