Президентът трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии и да избере кой да оглави Министерския съвет
След края на консултациите за служебен премиер равносметката е 5 пъти "ДА" за поста. Съгласието си да оглавят Министерския съвет дадоха - заместник-управителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсмана Мария Филипова и цялото ръководство на Сметната палата, начело с Димитър Главчев, който вече два пъти е бил служебен премиер.
Предстои президентът Илияна Йотова да проведе консултации с парламентарно представените партии и да определи кой застава начело на Министерския съвет, а посоченият за служебен министър-председател - трябва да покаже проект на кабинет и да организира и предсрочен вот.
