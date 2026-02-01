7 години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13-годишна дъщеря, историята завършва с щастлив край. Всичко това се случва с активното съдействие на българската държава, министъра на външните Георг Георгиев и на Посолството на Република България в Кралство Норвегия.

Норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено 6 пъти. Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени. Родителите – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето.

Откакто майката се обръща за съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени действия за подпомагане постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.