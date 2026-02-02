Досегашният президент Румен Радев предпочита да бъде сам на „сцената”, сякаш влиза в ролята на цар. Досега не е дал конкретна информация по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова в ефира на „Здравей, България” по повод интервюто на Радев по БНТ.

Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков е на мнение, че не може да се очаква от Радев да коментира с имена какво визира, говорейки за олигархия. Той също така не смята, че трябва да се очаква досегашният президент да обяви сега с коя партия или коалиция ще отиде на изборите.

Политологът Светослав Малинов посочи, че от интервюто е разбрал, че Радев ще направи партия, но „тази новина не ни върши работа”. „Той нямаше вид на човек, който ще атакува олигархията и ще я победи. Да, спомена я, но много страхливо. Това, че не казва имена, не е случайно. Позиционира се като човек, който осъзнава, че трябва да прави коалиции и е готов за това”, допълни експертът.

Според Малинов Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство, а все още като президент, което обаче не го позиционира добре на партийното поле. По негови думи Радев може да спечели, като не казва нищо конкретно.

Дамянова коментира, че въпросът, който стои на дневен ред, е дали досегашният президент ще води битка с олигархията, или само с част от нея. По нейни думи Радев е „отворил вратите" за управленска коалиция.

„Радев беше много конкретен в едно единствено нещо – той ще организира мнозинство, което да смени членовете на ВСС и съответно да бъде избран нов главен прокурор. Това беше много любопитно, тъй като показа неговите амбиции да формира конституционно мнозинство. Предишните мнозинства се провалиха в това и това е много сериозна заявка към всички политически сили”, коментира в ефира на "Твоят ден" журналистът Емилия Милчева.

„В интервюто на Румен Радев се казаха и се премълчаха много неща. Беше ясно, че той се е ориентирал към търсене на широка подкрепа и, че широката подкрепа изключва конкретни отговори по много въпроси, по които има сериозни разделителни линии в обществото – Русия-Украйна, Европа-САЩ, Европа-Евразия, евро-лев”, заяви политическият анализатор Георги Харизанов.

„Румен Радев се намира в позиция на победител. Трябва да спечелиш битката преди да започне, казва Сун Дзъ. Радев като дисциплиниран военен следва това”, каза социологът Андрей Райчев.

Редактор: Цветина Петрова