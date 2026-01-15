Каква ще бъде политическата развръзка и ще влезе ли президентът в политиката коментираха в ефира на „Здравей, България” социологът Кольо Колев и анализаторът Кристиян Шкварек.

Шкварек заяви, че държавният глава в момента стои пред ключов избор, който ще определи не само неговия публичен образ, но и конфигурацията на бъдещо управление.

„В момента президентът, ако се появи на терен, има два варианта за политически облик. Той може да натисне повече копчето или газта на образ за български Орбан – по-консервативно, по-суверенистко. Или да натисне копчето и газта на антимафия и антизадкулисието“, каза Шкварек.

Радев: НС има нужда от време, за да направи изборни промени

Според него съществува ясна закономерност в зависимост от избраната линия.

„Ако натисне повече газта на Орбан, ще играе с „Възраждане". Ако натисне повече на антимафия – с ПП–ДБ“, добави анализаторът.

Социологът Кольо Колев прогнозира, че развръзката около намеренията на президента няма да се бави.

„До 7-10 дни Радев ще даде отговор дали ще основе партия“, посочи той.

По думите му не е изключено държавният глава да се опита да съчетае и двете линии – консервативно-суверенистка и антистатуквото. Той подчерта, че евентуалната поява на Радев като активен политически играч би променила изцяло партийната конфигурация.

„Според Колев Пеевски ще бъде деинсталиран - с или и без появата на Радев“.

Шкварек обърна внимание на въпроса колко стабилен би бил един бъдещ кабинет, свързан с президента.

„Важно е колко потенциално ще изтрае един кабинет на Радев. Смятам, че той ще бъде дълъг, независимо дали ще се хване с ПП–ДБ или с ‘Възраждане’“, посочи той.

