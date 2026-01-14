Президентът Румен Радев заяви, че ключовата задача пред настоящия парламент е възстановяването на доверието в изборния процес, като подчерта, че без ясни и убедителни изборни правила демократичната система не може да функционира пълноценно.

По думите му опитът от последните избори ясно показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки, така че да има реална гаранция за честността на вота. Радев посочи, че в българското общество вече съществува антимафиотски консенсус, а първата и най-важна стъпка към неговото реализиране са именно честните избори.

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Президентът отбеляза, че парламентът се нуждае от техническо време, за да направи необходимите промени в изборното законодателство, които обществото очаква. „Надявам се Народното събрание да отговори на тези очаквания“, заяви държавният глава.

По отношение на третия проучвателен мандат Радев подчерта, че сроковете за връчването му зависят не само от развитието на парламентарната процедура, но и от процеса по т.нар. „домова книга“, свързана с избора на служебен министър-председател. По думите му предстоят разговори и консултации, както и задължителните по Конституция срещи с политическите партии относно състава на служебния кабинет.

Държавният глава призна, че в публичното пространство вече има откази от страна на потенциални служебни премиери, но подчерта, че очаква отговорност от всеки, който заема или е заемал висок държавен пост. Според него промените в Конституцията са довели до изкривяване на професионалната роля на редица длъжности, които все по-често се възприемат като „потенциални премиери“, вместо като експерти в областта си.

Радев уточни, че към момента не води разговори за състав на служебен кабинет и че първо трябва да приключи процедурата по мандатите. Той допусна и хипотетичен сценарий, при който в рамките на третия мандат може да бъде съставено редовно правителство, макар и да определи това като малко вероятно.

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

На въпрос кога и на коя партия ще бъде връчен третият мандат, президентът заяви, че решението ще бъде обявено скоро. Той отново подчерта, че към момента най-големият приоритет остават изборните промени.

В отговор на спекулации за евентуално политическо участие, Румен Радев заяви, че във всичките си действия се ръководи единствено от интересите на народа. Президентът обобщи, че ако може да се говори за „ новапартия“, то това е „партията на антимафиотския консенсус“ — обединение на демократично мислещи хора отляво и отдясно, независимо дали са партийно активни, които настояват за честни избори, върховенство на закона и свободно демократично развитие.