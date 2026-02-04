Очаква се тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в Пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане”. Промените предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20, извън дипломатическите служби и консулствата.

Правната комисия прие на второ четене промените в Изборния кодекс, ограничи секциите извън ЕС до 20

Вчера Правната комисия прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. Против се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало”, АПС, МЕЧ и „Величие”. Поправките по предложение на ПП-ДБ – секциите да се ограничат до 100, не бяха приети. ЦИК изисква допълнителна проверка чрез СМС, за да се избегне риск от злоупотреби. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

