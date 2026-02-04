Предложението на ГЕРБ-СДС да бъде сменен председателят на Народното събрание, за да се разшири кръгът от кандидати за служебен премиер, е процедурно възможно, но трудно за реализиране в настоящите срокове. Това мнение изрази в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS преподавателят по конституционно право доц. д-р Христо Паунов.

„Свидетели сме на една много динамична политическа среда. Предлагат се нестандартни варианти за решаване на различни въпроси, включително от конституционно естество. Това е пореден такъв опит, който за мен лично не е много удачен“, коментира доц. Паунов относно идеята Рая Назарян да освободи поста, за да влезе в списъка на т.нар. „домова книга“.

Доц. Паунов обясни, че освобождаването на председателя на парламента е уредено в правилника на Народното събрание и може да се случи по три начина: чрез оставка на самото лице, по писмено искане на поне една трета от народните представители или по предложение на парламентарната група, която го е излъчила.

„Ако се стигне до такава смяна, трябва да се премине през процедура, в която има 14-дневен срок за провеждане на нов избор. Гледайки към обозримото бъдеще и заявките на партиите изборите да са на 19 април, това ми се струва много малко вероятно да се случи“, подчерта експертът.

Конституционалистът изчисли, че времето за политически маневри изтича след седмица и половина. „Ако изборите трябва да бъдат на 19 април, това означава, че на 19 февруари трябва да бъде издаден указ от президента за назначаване на служебно правителство и насрочване на новия вот. Темпото на консултациите в момента е добро, но процедурите в парламента отнемат време“, посочи той.

По темата за съставянето на самия кабинет, доц. Паунов уточни, че макар в чл. 99, ал. 5 от Конституцията да няма фиксиран срок, по аналогия с предишните опити обикновено се дават 7 дни на кандидата за служебен премиер, за да представи състав на правителство.

Редактор: Мария Барабашка