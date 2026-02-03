Втора фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател. Президентът Илияна Йотова започна срещите с парламентарно представените партии.

Първи в 11:00 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на ПГ на ГЕРБ-СДС - Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева. Срещата започна със заявка на новия президент. „Предстоят ни трудни моменти през следващите месеци, няма да е лесно - от съставянето на служебен кабинет и след това”, заяви Йотова.

От ГЕРБ-СДС обявиха, че няма да съветват държавния глава кого да избере. Но излязоха с изненадващо предложение - ако президентът си хареса някой депутат за служебен премиер, да опитат да го изберат за председател на парламента . „Ние, като най-голяма парламентарна група, се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на Народното събрание, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен министър-председател”, заяви Деница Сачева.

„Искам да подчертая, че избор на нов председател на НС е изцяло в ръцете на депутатите. В никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек”, отговори Йотова. Според нея няма време за подобен ход, за да не са бави датата за изборите.

Втори на разговор с президента дойдоха от ПП-ДБ . В президентството пристигнаха председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и депутатите Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Атанас Атанасов, Йордан Иванов и Николай Денков.

„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни, прозрачни избори, поискаха добра организация на вота, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес”, заяви Йотова.

Ивайло Мирчев също изтъкна важността от провеждането на честни избори, „защото при предишния служебен кабинет, такива не бяха проведени”. „Това беше констатирано и от Конституционния съд. Видяхме и как предходният служебен премиер обслужваше модела „Борисов-Пеевски" Считаме, че това не бива да бъде допускано”, каза народният представител.

От формацията настояха служебното правителство да направи спешна ревизия по ресори. Николай Денков подчерта, че трябва новите служебни министри „първо да проверят за това какви мини и какви бомби са заложени в министерствата, защото почти във всяко министерство ще има такива”.

След повече от час разговор с президента от ПП-ДБ заявиха, че е реалистично изборите да са на 19 април. Коментираха и идеята на ГЕРБ-СДС за нов председател на Народното събрание.

„Това е сравнително абсурдно и комично на този етап с оглед на факта, че има достатъчно хора, които са заявили, че са готови”, каза Божидар Божанов.

Коментар по тази идея дойде и от „Възраждане”. „Ако има подобен избор на председател, ние ще вземем решение дали да издигам кандидатура. Ако издигаме, това е единствената кандидатура, която бихме подкрепили”, каза Петър Петров. От „Възраждане” вече обявиха, че няма да отидат на консултации при президента. Утре на „Дондуков” 2 ще бъдат „ДПС-Ново начало”, „БСП – Обединена левица” и ИТН.