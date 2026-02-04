Как да откриваме евтини самолетни билети? Как да изберем най-доброто място за настаняване? Как да превърнем страха от неизвестното в незабравимо приключение? Отговорите на тези и още въпроси дава книгата „Нирвана за нискотарифни пътешественици”. В предаването „Социална мрежа“ редакторът от издателство „Колибри“ Екатерина Виткова представи изданието.

По думите ѝ книгата е насочена към хора с нормални доходи и показва как с минимални разходи може да се постигне максимално преживяване.

В изданието са включени както популярни дестинации като Италия, Испания и Кипър, така и по-малко познати места в Европа и извън нея, сред които Тунис. Освен пътеписни разкази, читателите ще открият конкретни насоки за намиране на евтини самолетни билети, планиране на маршрути и ориентиране.

Редактор: Ивета Костадинова