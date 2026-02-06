Има вероятност лицата, получили достъп до камерите, да са български граждани. Това мнение изрази в „Твоят ден” по NOVA NEWS експертът по киберсигурност Явор Колев, коментирайки изтеклите в интернет кадри от акушеро-гинекологичен кабинет. Според него IP адресът може да имитира местоположение на другия край на света чрез виртуална мрежа.

"Властите трябва да започнат сериозно разследване със съответното международно сътрудничество, за да се проследят и да бъдат разкрити лицата, които се занимават с тази престъпна дейност", категоричен е той. "В случая не става дума за някаква организирана престъпна група, която се занимава в България с хакване на камери и с разпространение на записите от тях с користна цел. Това е популярно в цял свят - да се атакуват устройства за видеонаблюдение и чувствителни кадри, да изтичат в различни тъмната мрежа или в закрити форуми в Telegram и други криптирани комуникатори", добави Колев.

Според киберексперта от една страна изтичането на записите може да е резултат от хакерска атака, имайки предвид, че тези устройства не са били достатъчно добре защитени. "От друга - недобросъвестни служители на компании, които поддържат тези системи, могат да събират такива материали и впоследствие с цел печалба да ги продават в тъмната мрежа", изтъкна той.

По думите му е важно да се отбележи, че "камерите вече не са това, което познавахме от миналото - просто устройства, които правят видео и звукозаписи".

"Сега камерите са компютри, подобни на нашите телефони, лаптопи и таблети. Те имат собствен софтуер и се нуждаят от съответните софтуерни ъпдейти и от настройване на по-сериозни пароли. Когато са поставени с несериозна защита, много лесно може да се влезе в тях и да се контролира това, което те извършват - видеонаблюдение на определени обекти", категоричен е експертът.

