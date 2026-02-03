Охранителните камери са едни от най-уязвимите технически средства, които стават обект на хакерски атаки. Това обясняват експерти по киберсигурност, след като стана ясно, че разследващи влизат и в трети салон за красота заради изтекли видеокадри с клиенти. Как обаче можем да се предпазим и какви са съветите на експертите?

Ако устройството е свързано с интернет, то би могло да се пробие потребителския акаунт, чрез който да се достъпят записите от камерите. Ако няма онлайн връзка, записите са били съхранявани на устройство, което не е било добре защитено, обясняват експерти. Има и трета хипотеза.

"Трябва да се провери коя е компанията за сигурност, за сигнално-охранителна техника и как тази компания е осигурявала безопасността. Ако това е било отговорност на самите салони, които в някакъв смисъл са жертви, трябва да се провери и хипотезата дали и те нямат съучастие. Защото накъде ще насочиш камерата също може да бъде индикатор за евентуална зла умисъл", обясни експертът по киберсигурност Християн Даскалов.

"Камерите от много отдавна не са само устройства само за наблюдение. Те са едни от най-уязвимите и най-лесни за хакване. Много често се употребяват за масирани ДДОС атаки, където хиляди камери се използват, за да се обръщат към дадени сайтове. А дали е лесно да се хакнат от човек, който знае какво прави и има мотивацията да го направи - категорично да", обясни експертът по киберсигурност Спас Иванов.

Експертите съветват да предпазваме устройствата си без значение дали ги използваме у дома, или в търговски обект.

"Защитете домашната камера или тази във вашия бизнес, ако е свързана с интернет, с парола и двуфакторна идентификация. Съвет номер 2 - не дръжте записите от тези устройства за повече време, отколкото е необходимо. Така е и по Закона за защита на личните данни. Съвет номер 3 - внимателно проверявайте доставчиците по веригата, фирмите, които се грижат за сигурността на вашето устройство или тези, на които вие сте поверили съхранението на чувствителни данни", съветва Даскалов.